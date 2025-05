Getty Images

Il Bologna protesta, clima rovente al Dall'Ara: cori dello stadio contro l'arbitraggio di Doveri

un' ora fa



Primo tempo scandito dall'alta tensione e dal clima rovente al Dall'Ara. Dopo il vantaggio della Juventus targato Khephren Thuram, il Bologna ha protestato in modo furente nei confronti della direzione arbitrale di Daniele Doveri.



La Curva rossoblù, infatti, ha contestato pesantemente la direzione arbitrale del fischietto romano, specialmente in due frangenti: l'incrocio di gambe in area tra McKennie e Freuler ha fatto esplodere la rabbia bolognese per la mancata assegnazione del calcio di rigore.



Pochi minuti dopo, al 36', il fischietto designato per il match non ha visto un evidente tocco di mano (fuori area) da parte di Savona nel confronto diretto con Orsolini. Anche in questo caso, il mancato fischio di Doveri ha ulteriormente infiammato il clima di contestazione di marca rossoblù, con cori pesantissimi nei confronti dell'arbitro.