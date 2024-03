Tegola per ilche dovrà fare a meno per qualche settimana di Joshua. L'attaccante olandese si era fermato durante la gara con l'Inter e oggi, dopo aver sostenuto gli esami, ha avuto il responso, un brutto risveglio per gli emiliani.STOP - Questo il comunicato del club rossoblu: "Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane".