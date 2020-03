Il caos generato dopo il rinvio di alcune partite di Serie A, tra cui il derby d’Italia, ha suscitato scetticismo sulla possibilità di giocare le gare a porte chiuse. Sulla questione si è esposto Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, che ha parlato all’Ansa a proposito della sfida contro la Juventus in programma domenica prossima al Dall’Ara: "La Lega, rinviando le partite del week end ha tracciato una strada, ha preso una posizione e creato precedente che sarà difficile modificare in ottica futura. Il 4 marzo si terrà un'assemblea di Lega, ma sulla base di quello che è accaduto, non penso che Bologna-Juventus possa essere giocata a porte chiuse".