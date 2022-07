In casa Juve a tenere banco è maggiormente la situazione legata al futuro di De Ligt, ma in queste ore anche un altro difensore è stato cercato da un club di Serie A. Il riferimento va a Daniele Rugani, ancora in attesa di capire quello che sarà il suo futuro, ma che nel frattempo è stato messo sotto osservazione anche dal Bologna. Stando a quanto riportato da Repubblica infatti, i rossoblù starebbero sondando il terreno per capire se ci siano reali margini per una trattativa.