Grande vittoria delche si qualifica alle semifinali di Coppa Italia battendo l'Atalanta al Gewiss Stadium. Per i rossoblù basta il goal di Santiago Casto, che elimina la squadra di Gian Piero Gasperini.Il Bologna è la prima semifinalista della Coppa Italia 2024/2025 e adesso aspetta di scoprire chi affronterà. Il Bologna è nella parte del tabellone della. I bianconeri saranno impegnati contro l'Empoli all'Allianz Stadium nei quarti di finale. In caso di vittoria quindi, Thiago Motta ritroverebbe la sua ex squadra in semifinale di Coppa Italia.