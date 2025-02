Il Bologna batte il Torino e avvicina la Juventus in classifica

Getty Images

Iltorna alla vittoria e lo fa in una partita combattuta contro il, terminata 3-2. La squadra di Vincenzoconquista tre punti fondamentali e si avvicina allain classifica,con lo stesso numero di gare disputate.Grande protagonista della serata è stato Dan Ndoye, autore di una doppietta che ha trascinato i felsinei al successo. Il Torino ha provato a reagire trovando la prima rete in maglia granata di Eljif Elmas, ma nel finale un clamoroso autogol di Biraghi ha chiuso definitivamente la gara, spegnendo le speranze di rimonta della squadra di Juric.

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 55*

Inter 54*

Atalanta 50*

Lazio 45*

Juventus 43*

Fiorentina 42*

Bologna 41*

Milan 38**

Roma 34*

Udinese 30*

Torino 28

Genoa 27*

Cagliari 24*

Lecce 24*

Hellas Verona 23*

Como 22*

Empoli 21*

Parma 20*

Venezia 16*

Monza 13*.

Con questa vittoria, il Bologna conferma le proprie ambizioni europee, mentre il Torino esce sconfitto da una gara che sembrava poter riaprire nel finale. Per Italiano un successo importante in chiave classifica, per Vanoli una sconfitta amara da analizzare.* una partita in meno** due partite in meno.