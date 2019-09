di AS

La Juve si tiene stretta Rodrigo Bentancur. Una scelta che assume contorni sempre più definitivi, non solo per la crescita, indubbia, del centrocampista. Resta infatti salda, come una catena inossidabile, la clausola del 50% sulla futura rivendita in favore del Boca Juniors, il club nel quale il classe ’97 è cresciuto. Un'opzione che rende meno appetitosa l'eventuale cessione dell'uruguaiano.



INCEDIBILE - Più volte negli ultimi mesi Paratici ha provato a trovare un accordo con gli Xeneizes per rimuovere la clausola, e avere così la possibilità, in caso di cessione del giocatore, di incassare una cifra importante. inizialmente il Boca aveva presentato un’offerta da 15 milioni di euro per cancellare l’opzione in proprio favore, ritenuti però eccessivi dai bianconeri. Le ottime prestazioni fornite nell’ultima stagione hanno però fatto divenire Bentancur ancora più ambito in Europa. La sua valutazione è salita esponenzialmente, rendendo impossibile un’intesa con il club argentino, ingolosito da cifre sempre più alte. Così, la Juve ha ascoltato con poco interesse i sondaggi pervenuti nelle ultime settimane per il centrocampista, al momento incedibile.



L'IDEA DI SARRI - Sarri ha osservato il gioco delle parti, consapevole della necessità di sfoltire del club. Ma ha sempre apprezzato Bentancur, e ora se lo può godere. Al momento i minuti in campionato dell’uruguaiano sono ancora zero, e tali dovrebbero restare anche dopo la partita con la Fiorentina. Rodrigo rientrerà a Torino solo giovedì dalla lunga trasferta sudamericana, difficile sia pronto meno di 48 ore dopo per una partita delicata come quella con i viola. Ma Sarri ora vuole puntare su di lui, sulle sue geometrie, i suoi tempi di gioco, l’abbinare le due fasi in modo impeccabile. Nelle idee del tecnico, Bentancur sarà il primo sostituito di Pjanic, il suo ricambio ideale. Le partite da giocare saranno tante, l’uruguaiano potrà crescere ancora. Resta alla Juve, per divenirne protagonista.