Nasce il profilode IlBianconero e ne parliamo con Stefano Piotto, tifoso juventino, che cura i contenuti sul nuovo ed esclusivo portale per t utti i nostri lettori e non solo Non mi ricordo, quindi probabilmente è innata. In effetti le mie prime foto sono tutte in bianco e nero.Potrei inoltrarmi in un’analisi della generazione Z, X o Y ma poi parleremmo solo per consonanti. Quindi, ti dico che la semplicità d’uso, o se preferisci la stupidità dell’uso, è uno dei segreti. Proprio questa banalità del mezzo spinge a una spontaneità che elimina quasi sempre il pudore che c’è in altri social. Si recita una commedia ma in assoluta spontaneità. Ecco, tutto questo discorso per non dire che in realtà spacca anche perché pullula di belle… presenze.Claudio Gentile che venne a inaugurare lo Juventus Club del paese. Mio papà mi aveva fatto sorseggiare un goccio di campari e ne vedevo addirittura due: la coppia di terzini più forte del mondo, sicuramente menavano il doppio. Poi la Champions del 1996, col gol di Ravanelli dalla linea di fondo. Ma ci sono anche gioie recenti. L’ultima esultanza feroce, il gol di Higuain per il 3 a 2 a San Siro nel 2018: a confronto i salti di parkour che spopolano su Tiktok sono il rimbalzo di un pallone bucato.Perché ha un taglio fresco e poco istituzionale. Insomma, se vuoi la notizia, c’è già il sito. Lì magari c’è la stessa news ma ripresa sotto un’altra luce, anche perché devo cambiare le lampadine e comprare un light ring migliore.Per ora siamo in duemilacentoquaranta, contando che lo Stadium tiene quarantamila spettatori, puntiamo ad arrivare ad essere seguiti da tutti gli juventini che sono su TikTok e che non entrano nello stadio. Questo numero può essere calcolato facilmente da chi ha studiato il problema di Enrico Fermi. Se non sapete chi è Enrico Fermi cercate su Google ma mi raccomando, poi vi aspetto su TikTok.