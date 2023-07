"Non so se l’affare si farà" e un "Mai" come risposta a chi gli chiede di non dire “forza juve”. E' il video di cui è stato protagonista Romelu, intercettato da alcuni tifosi in terra belga, nei pressi di Anderlecht, e che ha fatto il giro del web. Un video che il Corriere dello Sport ha definito "". L'ex Inter è tornato a casa per il weekend prima di tornare a Cobham e proseguire gli allenamenti da esubero del Chelsea ed è ancora in attesa di una svolta alla sua situazione. Per i Blues è di troppo e lui vuole cambiare aria e stando al Corriere aspetta solo la Juve. Come si legge, è "tutto ancora saldamente in piedi, con Lukaku che aspetta la Juve e la Juve che cerca di stringere nelle prossime ore, anche riproponendo Vlahovic al Chelsea. Boehly dal club bianconero ha accettato l’ipotesi di chiusura a 40 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, eppure anche i Blues sono sempre a caccia di un centravanti da aggiungere all’organico di Pochettino. Ma prima, proprio come nel caso della Juve, anche il Chelsea deve provare a cedere altre pedine. Tra queste Lukaku che da settimane non vede altro che il suo arrivo da Allegri".- Giuntoli è tornato in Europa proprio per entrare nel vivo dell’affare, si legge. Per cedere ma anche prendere Big Rom e dare l’assalto allo scudetto. E "per questo Giuntoli e Allegri si sono trovati d’accordo in un attimo su Lukaku e ora - pur lavorando sul recupero completo di Vlahovic - non mollano la pista e la base di accordo raggiunta settimane fa. E da parte di Lukaku c’è il “dribbling” mediatico del video virale".