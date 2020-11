Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger.Prima di qualunque discorso va fatta una debita premessa: Pirlo lo ha voluto direttamente e fortemente "the Commander in Chief", il Presidente, e non quello eletto, ma il padrone della giostra, quindi Pirlo resterà almeno tutta la stagione in panchina e - a meno di disastri epocali - anche la prossima.Detto questo, bisogna dire la verità: Pirlo è ancora un dilettante della panchina e la gestione dei cambi nello sciagurato pareggio di Roma contro la Lazio lo dimostra ampiamente.. Il primo tempo va liscio, nessun vero rischio corso e un vantaggio di misura che sta molto stretto alla Juve, sia per il clamoroso palo di Ronaldo, sia per una gestione ingenua di vari contropiede che potevano chiudere la partita.Nella ripresa il motivo non cambia, con la Lazio che tiene di più il pallone, ma senza creare nulla e la Juve che continua a sciupare superiorità numeriche in contropiede, così che il raddoppio non arriva...