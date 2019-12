Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero...Caro 2020, quest'anno un'altra candelina in più da aggiungere sulla torta e da spegnere con un soffio ancora più grande, e ognuna racconta ogni piccolo ricordo dal meno nitido al più recente, tutti hanno un sapore dolce, anzi dolcissimo.Come si può dire che la vita mi ha sorriso sempre e non mi ha mai voltato le spalle? Già, per questo ringrazio il mio Dio e sorrido al nuovo giorno così come in questi anni passati sulla terra e che un giorno guardando indietro con l'ultimo respiro saluterò per passar a miglior vita. Nella vita ho forse dato più lezioni di vita di quanto qualcuno possa pensare, ho aiutato tante persone a prendere la strada giusta, quando per molti non c'era più nulla da fare, ho fatto ragionare tante che non volevano capire dove era lo sbaglio e continuavano a sbagliare facendosi del male da sole, anche gratuitamente. Ho sempre visto del buono anche in chi era messo da parte, a chi nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Ho visto amici andar via in tutti i sensi, li ho visti perdersi e non ho potuto fare nulla per aiutarli, la loro testa diceva che quella che percorrevano era la strada giusta e così gli ho dovuto dire addio.