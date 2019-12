Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero...Mario Mandzukic lascia la Juve e va in Qatar; giocherà nell’Al Duhail, la squadra dove milita un altro ex bianconero di nome Benatià, molto rimpianto alla Continassa dove probabilmente e tra non molto, saranno destinati a rimpiangere anche “Marione”; che è il soprannome con il quale i compagni di squadra erano abituati a chiamare l’attaccante croato.Mandzukic se ne va dopo quattro anni e mezzo per appena 5,5 milioni d’euro, che è la somma che la Juve incasserà dalla sua cessione. Una miseria; in rapporto al suo valore di attaccante ancora di spessore internazionale.(fra clausola rescissoria e commissioni per Mino Raiola), euro più euro meno.