"Seicentoquarantasette. Eh già, il caro campione del mondo e pluricampione d'Italia haMa è un primato raggiunto in maniera brutta e che in parte uccide il romanticismo calcistico.Che raggiunge il suo picco forse proprio col momento più basso della storia bianconera: la discesa in Serie B per Calciopoli. E' stato festeggiato e osannato il giorno dell'addio, un giorno emozionante e bellissimo che dà onore alla sua stupenda carriera. Ci si aspettava il ritiro, ma la sua ossessione per la Champions l'ha tradito. Passerà al PSG, pensando che sia la sua occasione per vincerla o almeno un'altra chance.Sua la papera che costa la qualificazione alla fase successiva della competizione. Tutti incominciano a notare come ormai forse il tempo sia passato anche per lui e che forse questo accanimento terapeutico rischia di lasciare un ricordo agrodolce della sua incredibile carriera. Ci si aspetta il ritiro al termine della stagione...".