Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero...La notizia del l’arrivo di Mandzukic nella nostra “casa” non è stata accolta in maniera così eclatante come altre ma sono bastate poche partite perché, battaglia dopo battaglia,, la consapevolezza di essere i migliori, ma senza arroganza e mantenendo il senso dell’umiltà di chi si conquista ogni giorno le proprie posizioni grazie al duro lavoro, il senso della collettività, il distacco dalle polemiche mediatiche.