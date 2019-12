Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero...Le polemiche seguenti all’annullamento della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Fiorentina-Inter non accennano a placarsi e continuano ad alimentare i social, le pagine dei giornali e i salotti televisivi, con i più svariati commenti, pro o contro le prese di posizione del tecnico salentino, il quale, in più occasioni, ha sollecitato il mondo del calcio italiano a coltivare maggiore rispetto tra gli addetti ai lavori, al fine di salvaguardare i principi di civiltà e lealtà sportiva.Tutto molto bello, tutto molto politicamente corretto ma, onestamente, il pensiero si sofferma su una considerazione preliminare: ma da che pulpito viene la predica?