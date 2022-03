"È una lunga storia che inizia nel 1934 e finisce nel 2006. È un lungo elenco di 22 giocatori juventini che hanno conquistato il Mondiale con l’Italia e che, nello stesso tempo, hanno segnato un ciclo con il club. La nazionale e la Juventus hanno sempre intrecciato i loro destini: i bianconeri hanno avuto periodi vincenti quando avevano tanti azzurri e gli azzurri hanno vinto i loro titoli quando avevano molti bianconeri". E' quanto scrive Tuttosport, che prosegue ricordando: "Si inizia, appunto, nel 1934: Mondiale in Italia, la nazionale di Vittorio Pozzo conta 9 giocatori della Juventus. È la Juventus del quinquennio d’oro che dal 1930 al 1935 vince il campionato con una squadra magistralmente costruita da Edoardo Agnelli, il nonno di Andrea. [...] Quattro anni dopo il bis in Francia, c’è sempre Pozzo in panchina, ma è il Mondiale vinto con meno juventini, sono due e formano la fondamentale coppia difensiva: Alfredo Foni e Pietro Rava , entrambi in campo dall’inizio nella finale vinta per 4-2 con l’Ungheria. L’11 luglio del 1982, nel giorno del trionfo di Madrid, l’Italia di Enzo Bearzot, forse la più amata della storia azzurra, schiera sei giocatori della Juventus di Trapattoni, quella che dal 1976 al 1986 vince letteralmente tutte le competizioni. I campioni juventini a Spagna 82 sono il portiere e capitano Dino Zoff, i difensori Gentile, Scirea e Cabrini, il centrocampista Tardelli e il bomber del torneo Paolo Rossi": E nell'Italia del 2006 ci sono Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Zambrotta e Camoranes oltre a Alessandro Del Piero. Di quella nazionale vestiranno poi la maglia della Juve: Barzagli, Grosso, Pirlo, Iaquinta e Toni. E prima l'aveva fatto Lippi. Dell resto, come disse Marotta: "Il giocatore italiano è maggiormente consapevole di cosa significa essere nella Juventus e in genere garantisce più affidabilità, abnegazione e serietà. L’ideale è averne sempre un gruppo che si consolida, intorno al quale inserire i campioni stranieri". E da una base vincente per la Juve si costruisce anche il blocco per i colori azzurri, vincente.