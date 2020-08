Tutti ricordiamo Juventus-Ajax del 1996: stadio Olimpico di Roma, finale di Champions League, gol di Ravanelli e pareggio di Litmanen, i calci di rigore, Van Der Sar trafitto da Jugovic e tutti gli altri... Ma ciò che pochi ricorderanno è che le due squadre si reincontrarono dopo poco più di due mesi, alle porte della stagione '96-'97, in un'amichevole disputata in Spagna, a La Coruna. Anche in quel caso i bianconeri di mister Lippi vinsero. Anzi, stravinsero. Addirittura 6-0, con uno scatenato Michele Padovano a spianare la strada con una tripletta e le successive reti di Alex Del Piero, Nicola Amoruso e Angelo Di Livio.