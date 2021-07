Domani la Juventus sfiderà il Monza nel gran ritorno sulle scene del Trofeo Berlusconi. Un'amichevole estiva di prestigio che, nella sua epoca d'oro, si era disputato ogni anno (tranne nel 2013) tra il 1991 e il 2015. Su 24 edizioni, 19 volte la partita è stata Milan-Juve. E il bilancio tra rossoneri e bianconeri è il seguente:Un lieve vantaggio juventino, dunque, in questo testa a testa, seppur da "calcio d'estate", che ha messo in scena per tanti anni una grande classica del calcio italiano.