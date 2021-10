"Coming back stronger". La Jsi gode il ritorno di, decisivo nel match contro l'Inter. Un ritorno atteso sin dalle lacrime per l'infortunio contro la Sampdoria, un ritorno che evita alla Juve una sconfitta che avrebbe reso molto complicata la situazione in classifica. L'ingresso di Dybala ha dimostrato quanto la Joya sia fondamentale per la squadra e la Juventus ha voluto celebrarne il ritorno: un breve video su Instagram, Kanye West in sottofondo: dalle lacrime contro la Samp agli occhi freddi prima di battere Handanovic, fino alla Dybala mask e alla gioia che si scatena sotto il settore ospiti. Dybala è tornato.