Questa è una serata di calcio inevitabilmente condizionata dal pensiero a Christian Eriksen, vittima di un malore in Danimarca-Finlandia nel tardo pomeriggio. Il centrocampista danese per fortuna è fuori pericolo e le partite si sono potute disputare regolarmente. In serata è andata in scena la sfida tra Belgio e Russia, una gara senza storia a dir poco. La pratica si considera chiusa già nel primo tempo, grazie anche alla complicità della difesa russa che permette a Romelu Lukaku di sbloccare il risultato e dedicare il gol a Eriksen. Il raddoppio è opera di Thomas Meunier, che poi nella ripresa serve a Lukaku l'assist per la doppietta. A San Pietroburgo finisce 3-0 per il Belgio!