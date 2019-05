"Sané? Ci stiamo pensando", così Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha confermato l'interesse per il gioiello del Manchester City ai microfoni di Süddeutsche Zeitung. Reduce da una stagione con più ombre che luci agli ordini di Pep Guardiola, con il quale il rapporto è tutt'altro che idilliaco, Sanè è anche nel mirino della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. I bianconeri sono avvisati, però: in caso di addio ai Citizens, il classe '96 è tra i sostituti ideali di Franck Ribery e Arjen Robben per il Bayern.