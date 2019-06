Arrivano importanti notizie dalla Germania per la Juventus. Nelle scorse settimane, Jerome Boateng sembrava propenso a lasciare il Bayern Monaco alla ricerca di riscatto dopo un periodo piuttosto difficile in termini di risultati. Per il momento si trattava perlopiù di impressioni dettate dalle dichiarazioni e dal momento no del difensore tedesco campione del mondo nel 2014. Stavolta, però, anche la dirigenza del Bayern si è espressa. Il numero uno dei bavaresi, Uli Hoeness ha affermato che al giocatore farebbe bene cambiare aria per rilanciarsi altrove. Un vero e proprio assist alla Juve, in cerca di un difensore per il dopo Barzagli.