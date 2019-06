Il Bayern Monaco rinuncia al colpo Leroy Sanè. Troppo alta la richiesta del Manchester City, che chiede oltre 80 milioni di euro per il talento tedesco, che mette di fatto fuori gioco anche la Juventus, impegnata al momento in altre costose trattative per Matthijs de Ligt con l'Ajax e per Paul Pogba con il Manchester United. Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania, il Bayern punterebbe forte su Ousmane Dembelé del Barcellona dopo aver abbandonato la pista che porta a Sané.