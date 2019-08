Philippe Coutinho è tra i grandi nomi in partenza dal Barcellona in questa pazzesca estate di mercato. Dopo essere stato accostato alla Juventus nelle scorse settimane, oggi il talento brasiliano sembra vicino al trasferimento in Germania. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, infatti, il Bayern Monaco lo ha messo nel mirino, effettuando un sondaggio con l'entourage del calciatore. I bianconeri, da parte loro, si sono presto chiamati fuori dall'affare Coutinho, che ha costi elevatissimi.