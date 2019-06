Il Manchester City frena, il Bayern Monaco si fa avanti. Joao Cancelo è ancora uno dei pezzi pregiati del mercato, un bianconero che vale tanto e che la Juve non ha intenzione di svendere. Come riporta Tuttosport, qualitativamente e soprattutto quantitativamente, sono i bavaresi a muoversi in modo concreto, nell'anno della rifondazione difensiva, dopo i colpi Pavard e Lucas Hernandez, costati già 115 milioni di euro. L'interesse sta diventando sempre più prepotente e contemporaneamente i tentennamenti legati al Fair Play Finanziario del Manchester City hanno acceso la spia del Bayern Monaco - scrive il giornale -, con Cancelo che può essere utilizzato in due ruoli strategici nello scacchiere di Kovac. Terzino destro con Pavard centrale o esterno alto di destra. L'idea prende forma.