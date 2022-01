Il Bayern Monaco dovrà fare a meno per un po' di Alphonso Davies. Dopo essere stato positivo al Covid, gli è stata rilevata una leggera miocardite. "Nulla di drammatico - ha detto l'allenatore dei bavaresi Nagelsmann in conferenza stampa - i sintomi sono più quelli di una semplice infiammazione. Ma deve guarire e senza dubbio ci vorrà un po' di tempo, dovrà osservare un periodo di riposo". Davies si è da poco negativizzato ed era vaccinato: "Non sappiamo se questo problema sia stato influenzato dalla recente positività al Covid - ha aggiunto Nagelsmann - c'è questa possibilità ma non vi è alcuna certezza".





