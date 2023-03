Niente cioccolata per Matthijs. Curiosamente, infatti, ilha detto no al dolce regalo che il portiere svizzero Yannaveva promesso al difensore ex, decisivo la scorsa settimana nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSG con un intervento sulla linea di porta che ha salvato un gol, dopo un clamoroso errore del compagno. Dal distretto dal Toggenburgo erano quindi in arrivo, che però il club tedesco ha "rispedito al mittente".A rivelarlo è stata la portavoce del produttore elvetico, Miu Nguyen, al Münchner Merkur: "Dieci minuti prima dell'arrivo a Monaco, la cattiva notizia: il camion con il cioccolato svizzero non poteva essere consegnato. Dopo più di tre ore di guida, la delusione è stata forte". Niente regalo per Matthijs De Ligt, quindi, ma che fare con quei 700 kg di tavolette di cioccolato? Gli svizzeri hanno allora avuto un'idea. Al posto di tornare in patria, il team Kägi ha riprogrammato la meta e al posto di guidare fino al Säbener Strasse (centro d'allenamento del Bayern) si è diretto al, il banco alimentare di Monaco che si è visto donare a sorpresa la cioccolata: "Non sapevamo esattamente cosa ci fosse dietro, solo che proveniva dal Bayern", ha spiegato Steffen Horak del Münchner Tafel, che ha subito organizzato la distribuzione della cioccolata.