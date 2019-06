Nonostante sia stato indicato da Maurizio Sarri tra i giocatori da cui ripartire, Paulo Dybala non ha il posto assicurato nella Juventus 2019-20. Il numero 10 non spinge per lasciare Torino, ma già diverse big europee si sono mosse per lui, che in caso di cessione potrebbe portare nelle casse bianconere un importante tesoretto. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, anche il Bayern Monaco è pronto a ripiombare su Dybala: viste le difficoltà incontrate nella trattativa per Sané, i campioni di Germania sono tornati a pensare alla Joya. Per strappare il giocatore alla Juve serve però un'offerta a tre cifre.