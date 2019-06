Non solo Juventus e Napoli sulle tracce di Emanuel Vignato, attaccate classe 2000 del Chievo. Secondo Il Mattino, il giocatore è seguito da vicino anche dal Bayern Monaco, che ha già chiesto informazioni per l’acquisto. Sul giocatore sono arrivate anche le dichiarazioni di Mimmo Di Carlo, ex allenatore clivense, e sono parole molto dolci: "Simile a Cassano? Non ha la forza di Antonio, non lo smuovevi. Ma lui vede le giocate in profondità, salta sempre l'uomo. Oggi quello che ha fatto l'ha fatto bene. Sono d'accordo, è simile a Cassano. E' ancora leggerino ma le caratteristiche sono quelle". Staremo a vedere: quel ch'è certo, comunque, è che il Bayern (così come Juve e Napoli) hanno dimostrato di avere l'occhio lungo.