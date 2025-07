Il Bayern Monaco piomba su Renato Veiga: le ultime

AFP or licensors

Il Bayern Monaco ha inserito Renato Veiga tra le principali opzioni per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il giovane portoghese, attualmente di proprietà del Chelsea, è considerato un talento ad alto potenziale e potrebbe lasciare Londra a titolo definitivo durante l’estate. Il club bavarese monitora attentamente la situazione, ma ogni possibile acquisto sarà subordinato alla partenza di Kim Min-Jae.Il difensore sudcoreano, infatti, potrebbe lasciare il Bayern nelle prossime settimane, aprendo così spazio per un nuovo innesto al centro della retroguardia. Le tempistiche delle eventuali trattative saranno cruciali, poiché il club tedesco vuole muoversi con decisione ma senza fretta, valutando ogni dettaglio.

Veiga, classe 2003, è seguito anche da altri club europei interessati a garantirsi le sue prestazioni in ottica futura. Il Chelsea sembra aperto a una cessione definitiva, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente. Il Bayern, da parte sua, lo tiene in considerazione all’interno di una rosa di quattro profili monitorati per il ruolo di difensore centrale.La situazione resta fluida, ma Renato Veiga potrebbe diventare presto un nome caldo del mercato bavarese. Lo riporta Fabrizio Romano.