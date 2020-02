Sette gol e otto assist in ventisette presenze non bastano a Philippe Coutinho per convincere il Bayern Monaco a riscattarlo. Il club tedesco non ha intenzione - per ora - di investire 120 milioni di euro per prendere il giocatore a titolo definitivo dal Barcellona, a riportarlo è il Daily Express. Coutinho piace alla Juve che in estate ci aveva pensato, ma la notizia è arrivata in Inghilterra, dove ci sono tre club che stanno pensando di fare un tentativo per portarlo in Premier: Coutinho piace a Manchester United, Chelsea e Tottenham, il Barcellona pur di darlo via è disposta ad abbassare la cifra del riscatto di 30 milioni, passando da 120 a 90.