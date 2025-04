Il Bayern Monaco ne perde un altro: 7 infortuni verso l'Inter

Il Bayern Monaco deve fare i conti con un altro grave infortunio: Jamal Musiala si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra durante la sfida di Bundesliga contro l’Augsburg, partita poi vinta 2-1 dai bavaresi. Il fantasista tedesco, autore del momentaneo 1-1, ha avvertito dolore dopo un’azione in pressing offensivo ed è rimasto a terra toccandosi la parte posteriore della coscia. Accompagnato dallo staff medico, ha lasciato il campo a braccia e si è diretto subito negli spogliatoi.Nel post-partita, il direttore sportivo Max Eberl ha confermato che Musiala salterà sicuramente l’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter, in programma martedì all’Allianz Arena. Le prime sensazioni non sono positive: si teme uno stiramento ai flessori che potrebbe tenerlo fuori anche per la gara di ritorno del 16 aprile a San Siro.

L’infermeria del Bayern è ormai affollata. Musiala si aggiunge a una lunga lista di indisponibili che comprende Upamecano, Pavlovic, Ito, Davies, Coman e Buchmann. Neuer è l’unico in forse per il recupero. Per Vincent Kompany si tratta dell’ennesima emergenza in una fase cruciale della stagione, e affrontare l’Inter con così tante assenze rappresenterà una sfida durissima.