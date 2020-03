Kai Havertz è uno dei migliori talenti europei. Classe '99 e qualità da vendere, gioiellino del Bayer Leverkusen ma che già dalla prossima estate potrebbe fare il salto in una big. Sul trequartista tedesco c'è da tempo anche la Juventus, che lo segue con attenzione già da un anno ma negli ultimi mesi ha aumentato l'interesse anche perché c'è una concorrenza di alto livello: secondo il quotidiano tedesco Kicker, in pole per Havertz ci sarebbe il Bayern Monaco, più indietro i bianconeri insieme a Manchester United e Chelsea.