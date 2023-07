Tra i tanti reparti sui quali la Juventus è chiamata ad intervenire in questa sessione di mercato, l'unico che sembra avere una certa stabilita e che offre altrettanta garanzia, è quello della porta, difesa egregiamente da, Perin e Pinsogllio. Ma mentre per quest'ultimi non ci sono dubbi sulla loro permanenza a Torino, diversa è la situazione legata all'ex portiere dell'Arsenal, che vorrebbe si rispettare il suo contratto in scadenza a giugno 2025, ma allo stesso tempodi fronte ad offerte congure e che possono far gola alla società dalla Continassa.IL SONDAGGIO - E proprio qui entra in scena il, che sta per definire la cessione di Sommer e di conseguenza, dovrà dirottarsi su un nuovo portiere. Il polacco piace ai bavaresi, che stando a quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbero avviato dei contatti con l'entourage del giocatore, per capire il reale margine della trattativa. Szczesny, nel frattempo, prende tempo, anche per capire se dovrà fare il secondo a Neuer, o se, invece, potrà avereper il club tedesco. Così come la, chee potrebbe anche decidere di lasciarlo partire, ma solo a cifre allettanti.