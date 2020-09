Sergino Dest era uno di quei giocatori ai quali si era interessata la Juventus: terzino classe 2000 dell'Ajax, era stato individuato come rinforzo in più sulla fascia destra. I bianconeri però non hanno mai affondato il colpo, così il Bayern Monaco, secondo quanto riporta il portale olandese AD.nl, è andato deciso su Dest fino a trovare l'accordo nelle scorse ore: operazione da 25 milioni di euro. Nessun tipo di rimpianto per la Juve, che per Dest non era andata oltre un timido sondaggio con l'Ajax.