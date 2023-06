Come sappiamo il Bayern si è interessato in maniera concreta a Dusan Vlahovic anche se il serbo non è l'unico attaccante cercato dai tedeschi. Secondo Relevo infatti, è in fase avanzata la trattativa con l'Eintracht Francoforte per Kolo Muani. Le cifre si aggirano sui 100 miliioni di euro e se l'affare andasse in porto allora difficilmente Dusan partirebbe, almeno non in direzione Monaco. Situazione in divenire.