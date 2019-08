Il Bayer Leverkusen lancia la sfida alla Juve. Con un post lanciato sul proprio profilo Twitter, la società tedesca ha scritto a Gigi Buffon di quanto non veda l’ora di rincontrarlo. Significativa l’immagine scelta per salutare il portiere bianconero:Risultato finale 3-1 per i tedeschi. Appuntamento dunque all’11 dicembre quando le due squadre si ritroveranno alla BayArena per la sfida che chiuderà il girone di qualificazione per accedere agli ottavi di finale di Champions League. L’andata sarà giocata all’Allianz di Torino il 1 ottobre.