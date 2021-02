Per risalire in Serie B il Bari ha scelto Massimo Carrera come nuovo allenatore. Accordo a un passo, come riporta Sky Sport. Dopo un passato da giocatore, tra le altre, della Juventus, Carrera è stato anche collaboratore di Antonio Conte ai tempi della panchina bianconera prima di allenare lo Spartak Mosca in Russia e l'Aek Atene in Grecia. Adesso l'ex difensore tornerà in Italia, con l'obiettivo di riportare il Bari in Serie B.