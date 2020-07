Il Barcellona vuole pescare ancora in Serie A. Dopo aver già ufficializzato l'acquisto di Miralem Pjanic dalla Juventus in cambio del brasiliano Arthur, secondo quanto riporta elgoldigital.com il Barça sta pensando anche al centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Il classe '96 giallorosso piace molto anche alla Juventus, che aveva già provato a prenderlo ai tempi del Sassuolo. La clausola di 30 milioni fa tremare la Roma, ma per ora la volontà del giocatore è quella di non lasciare la capitale.