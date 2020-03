Douglas Costa potrebbe lasciare la Juve a fine stagione. La Juve è pronta a metterlo sul mercato per ascoltare le eventuali offerte che arriveranno per il brasiliano, secondo quanto riporta la stampa spagnola. Una possibile destinazione per l'ex Bayern Monaco è il Barcellona, con Rakitic che potrebbe fare il percorso inverso venendo a Torino. Uno scambio che genererebbe una plusvalenza per entrambi i club. Torna di moda quindi il nome di Rakitic che già era era stato proposto alla Juve quando il Barça aveva pensato a Bernardeschi.