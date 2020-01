La posizione di Valverde a Barcellona è sempre più in bilico: per la panchina del club spagnolo spunta anche il nome di Max Allegri, che secondo il Mundo Deportivo è stato offerto da un intermediario ai dirigenti del Barça. La società sta pensando di cambiare allenatore ma è ancora alla ricerca del nome giusto dopo il no dell'ex centrocampista Xavi a prendere la squadra a stagione in corso.