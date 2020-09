1









Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Mattia De Sciglio. Il terzino può lasciare la Juventus dopo tre stagioni tra alti e bassi. Gli spagnoli stanno trattando la cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton, per poi cercare un suo sostituto. E l'indiziato numero uno, secondo il Mundo Deportivo, sarebbe proprio De Sciglio. L'affare potrebbe essere favorito dagli ottimi rapporti tra i due club, che hanno già chiuso lo scambio Pjanic-Arthur, e durante quella trattativa era già spuntato proprio il nome del terzino ex Milan.