Il taglio degli stipendi è un tabù che si sta sfatando. In Francia alcuni club tra cui il Lione, avversario di Champions League della Juventus, hanno applicato la disoccupazione parziale in modo tale da pagare fino al 70% dell’ingaggio dei giocatori, in Germania invece i giocatori del Borussia Monchengladbach si sono decurtati lo stipendio di sana pianta. Gesti che servono per aiutare le finanze dei club in un periodo in cui, a causa del coronavirus, mancheranno diverse voci di ricavi a causa dell’assenza di partite. Un appello che ha trovato riscontro anche a Barcellona. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ieri i dirigenti catalani hanno trovato un accordo con i giocatori per tagliare gli ingaggi fino a quando durerà la pandemia. Inoltre, oggi il presidente Bartomeu avrebbe in agenda una serie di collegamenti telefonici con Uefa, Eca e responsabili di altre leghe per tentare di estendere il discorso tagli a livello europeo.