1









Resta caldo, caldissimo, l'asse di mercato tra Juventus e Barcellona. Come riferisce Tuttosport, i due club hanno già un accordo di massima per l'operazione che porterebbe De Sciglio e Pjanic a Barcellona ed Arthur in bianconero. Il brasiliano, però, fa ancora muro e per questo la dirigenza blaugrana sta cercando di convincerlo ad accettare la destinazione bianconera. In pubblico è sembrato inamovibile ma dietro le quinte qualcosa si sta muovendo anche perché il calciatore non ha gradito di essere stato messo sul mercato.



DE LIGT - Intanto dalla Catalogna cercano di tornare su De Ligt, sfumato la scorsa estate proprio in virtù della scelta del calciatore olandese di scegliere la Juve di Ronaldo invece del Barça di Messi. I blaugrana non si sono arresi ed hanno continuato a chiedere info sul difensore olandese che però la Juve non vuole assolutamente cedere. Paratici ha alzato il muro ed aspetta il sì di Arthur. De Ligt non si muoverà da Torino.