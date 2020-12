Domani sera il Barcellona cercherà un risultato positivo per fare in modo di consolidare la testa del girone e tenere la Juventus al secondo posto. Ci sono dei precedenti, però, che potrebbero far pensare che sia meglio un pareggio contro i bianconeri, piuttosto di una vittoria che li vedrebbe chiudere il girone a punteggio pieno. Infatti, storicamente, le squadre che vincono sempre nel girone poi non riescono a conquistare la Champions League. L'unica squadra a riuscirci, e a rompere la maledizione, è stata il Bayern Monaco nella stagione scorsa.