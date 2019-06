Non sarà il Barcellona la prossima destinazione di Gianluigi Buffon. Il club catalano era stato accostato al portiere italiano, svincolato dal Paris Saint-Germain. Tuttavia, i blaugrana hanno spiegato di aver scartato l’ipotesi perché in cerca di un estremo difensore con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’ex Juventus. Il Barça, infatti, gradirebbe un portiere giovane ed emergente, capace di mettere pressione al titolare Marc-André Ter Stegen e, magari, in un prossimo futuro di raccoglierne l’eredità. A questo punto, il campo delle ipotesi si restringe per Buffon: il campione del mondo 2006 potrebbe tornare in Italia o accasarsi al Porto di Sergio Conceiçao.