Il Barcellona è pronto a metterealla porta. Il club spagnolo sta cercando una sistemazione al centrocampista croato per non perderlo a zero alla fine del contratto fissata per giugno 2021. Il Mundo Deportivo è convinto che alla riapertura del mercato il giocatore lascerà il Barça. Nelle ultime sessioni di mercato Rakitic è stato accostato anche alla Juventus: i due club che stavano valutando uno scambio a centrocampo che coinvolgesse anche Federico Bernardeschi, sul quale hanno messo gli occhi gli spagnoli.