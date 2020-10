"Siamo felici che siate stati in grado di vedere the GOAT - cioè il migliore - sul vostro campo, cara Juventus". Un tweet essenziale per una puntura... gigantesca. Il Barcellona ha colpito indirettamente Cristiano Ronaldo, facendo seguito al tweet di ieri: il messaggio era "hey Juve, non vediamo l'ora di vedere il più grande di tutti nel vostro stadio domani". Detto, fatto. Qualche mese prima, ancora un messaggio particolare: "Preferiamo questo come mancino argentino". Cioè quello di Messi a Paulo Dybala. Giorni anche di sfottò sui social, tra Ronaldo e Messi è la sfida infinita.