Un viaggio a Barcellona. Con andata solitaria e ritorno 'affollato'? Chissà. Secondo quanto ricostruito da Calciomercato.com, Juve e Barça però si possono venire incontro, possono risolvere a vicenda i propri problemi. Ecco perché è saltato il nome di Luis Suarez: i blaugrana devono cedere, esattamente come i bianconeri. In canna hanno Neymar ma in qualche modo devono fargli posto, considerando il bilancio: per questo, Paratici non è rimasto sorpreso quando ha sentito Abidal parlargli del cecchino uruguaiano. LA RISPOSTA - Per CM, non c'è stato un rifiuto da parte della Juve. Anzi: vendere due giocatori tra Mandzukic, Higuain e Dybala resta la priorità. Ma Icardi è la prima scelta, e su questo non si discute. Suarez sarebbe appetibile solo se ci fossero novità in uscita: per questo motivo, si è ragionato ancora sull'ipotesi di scambio, stavolta alla pari, tra Higuain e Suarez. Solo per questioni di bilancio e plusvalenze, mantenendo intatti gli equilibrio d'organico. Sullo sfondo, ecco anche l'ipotesi Mandzukic più conguaglio. Ci si riaggiornerà.