Il Barcellona perde Koundé: le sue condizioni verso l'Inter

AFP via Getty Images

Brutte notizie per il Barcellona alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter. Jules Koundé, difensore centrale titolare dei blaugrana, non sarà a disposizione di Flick dopo l’infortunio rimediato nella gara d’andata.Il giocatore francese era stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare e gli esami strumentali hanno confermato i timori dello staff medico. Il comunicato ufficiale del club ha infatti evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. Non sono stati indicati i tempi di recupero precisi, ma la nota sottolinea che “la sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra”.

Si tratta di un’assenza pesante per il Barcellona, che dovrà affrontare una sfida delicatissima senza uno dei suoi difensori più affidabili. Koundé è stato finora un elemento chiave nella retroguardia blaugrana e la sua assenza costringerà Flick a rivedere i piani difensivi in vista di un ritorno che si preannuncia infuocato.L’Inter, dal canto suo, potrà approfittare della situazione per cercare di sfruttare eventuali fragilità difensive della squadra catalana.